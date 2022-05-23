"ساتورب" تتحول للربحية بـ1.43 مليار ريال في الربع الأول

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، عن تحول شركتها الأم أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، إلى الربحية في الربع الأول من العام 2022، بصافٍ يبلغ نحو 1.434 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 620.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "ساتورب" بنسبة 467.1% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 252.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

مادة اعلانية

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، فإن الارتفاع في صافي الأرباح في الربع الأول من عام 2022، على أساس سنوي، يعود إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى الزيادة العالية في الإنتاجية مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

ارتفعت إيرادات "ساتورب" بنسبة 197.8% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 17.35 مليار ريال مقارنة بنحو 5.83 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.