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أرباح "المعمر" تتراجع 50.5% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الأول

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المعمر لأنظمة المعلومات جديد
شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"

أرباح "المعمر" تتراجع 50.5% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الأول

بسبب انخفاض إيرادات العقود إلى 106.6 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" بنسبة 50.5% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 4.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 9.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "إم آي إس" بنسبة 52.1% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 9.61 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، انخفاض الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى تسجيل انخفاض في إيرادات العقود لتبلغ 106.6 مليون ريال مقابل 143.44 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

عمومية "موبايلي" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5% عن 2021 شركات سوق السعودية عمومية "موبايلي" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5% عن 2021

وأضافت أن سبب الانخفاض يعود إلى إثبات الإيرادات المرحلية لبعض المشاريع التي تتحقق إيراداتها في الفترات اللاحقة بناءً على نسبة الإنجاز المحققة وبسبب بعض طلبات الشراء التي لها دورات مشاريع طويلة.

وانخفضت مستويات هامش إجمالي الربح بسبب الانخفاض في إيرادات العقود.

تراجع إجمالي الربح بنسبة 11.14% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 28.79 مليون ريال، مقارنة بنحو 32.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

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