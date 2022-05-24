أرباح "المعمر" تتراجع 50.5% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" بنسبة 50.5% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 4.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 9.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "إم آي إس" بنسبة 52.1% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 9.61 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، انخفاض الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى تسجيل انخفاض في إيرادات العقود لتبلغ 106.6 مليون ريال مقابل 143.44 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأضافت أن سبب الانخفاض يعود إلى إثبات الإيرادات المرحلية لبعض المشاريع التي تتحقق إيراداتها في الفترات اللاحقة بناءً على نسبة الإنجاز المحققة وبسبب بعض طلبات الشراء التي لها دورات مشاريع طويلة.

وانخفضت مستويات هامش إجمالي الربح بسبب الانخفاض في إيرادات العقود.

تراجع إجمالي الربح بنسبة 11.14% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 28.79 مليون ريال، مقارنة بنحو 32.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.