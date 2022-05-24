أرباح "دار المعدات" تتراجع 10% إلى 16.8 مليون ريال بالربع الأول

تراجع صافي أرباح شركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات" بنسبة 10.16% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 16.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 18.7 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "دار المعدات" بنسبة 8.2% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 18.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "دار المعدات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع التكاليف المباشرة والعمومية والإدارية بسبب تأسيس شركة تابعة جديدة في نهاية 2021 هي "شركة الوتين للتكييف والتبريد" والتي ستبدأ في ممارسة نشاطها في الربع الثانى من العام الحالي.

ويعود كذلك إلى التوسعات في نشاط الصيدليات والاستحواذ على عدد 13 صيدلية جديدة في نهاية عام 2021 وما تبعه من تكاليف استحواذ وتحويل، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والزكاة بمبلغ 1.1 ميلون ريال و 0.9 مليون ريال على التوالي.

وجاء ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.3% إلى 162.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 151.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.