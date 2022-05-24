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العقارية السعودية تخسر 29.4 مليون ريال في الربع الأول بزيادة 539%

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الشركة العقارية السعودية
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سوق السعودية

العقارية السعودية تخسر 29.4 مليون ريال في الربع الأول بزيادة 539%

بلغت خسائرها المتراكمة 274.9 مليون ريال بنسبة 11.5%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت خسائر الشركة العقارية السعودية بنسبة 539.1% في الربع الأول من 2022، إلى 29.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 4.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، ومقابل صافي ربح نحو 92.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت العقارية السعودية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الخسائر يعود إلى ارتفاع الاعباء التمويلة بمبلغ 17.4 مليون ريال بسبب وقف رسملتها على مشروع الوديان نتيجة توقف أنشطة المشروع، نظراً لوقوع أرض المشروع ضمن منطقة قيد الدراسة بهدف تطويرها من قبل الجهات الحكومية.

ويعود كذلك إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 5.8 مليون ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة، وارتفاع المصاريف التسويقية والبيعية بمبلغ اإجمالى قدره 6.6 مليون ريال بسبب زيادة مخصص الخسائر المتوقعة ومصروفات الحملة الإعلانية عن مشروع العقارية بارك.

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وتأثرت النتائج أيضاً بانخفاض صافي الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة بمبلغ 7.3 مليون ريال.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 274.9 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2022، ما يعادل نسبة 11.5% من رأس المال البالغ نحو 2.4 مليار ريال.

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