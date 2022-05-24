الموافقة على عملية بيع تشيلسي لمجموعة تود بوهلي

وافقت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز على عملية بيع تشيلسي لمجموعة تود بوهلي.

كان نادي تشيلسي لكرة القدم قد كشف قبل نحو أسبوعين أن تحالفا تجاريا يقوده تود بوهلي وافق على كافة الشروط لشراء النادي من رومان أبراموفيتش مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.24مليار دولار).

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وفاز بوهلي، المشارك في ملكية فريق لوس أنجليس دودجرز للبيسبول الأميركي، بسباق شراء تشيلسي، وسط الاستحواذ الرياضي العام الأكبر في التاريخ.

وبعد حصول بوهلي وشركة كليرليك كابيتال، ومارك والتر، وهانزي يورج فيز على موافقة رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية من المنتظر أن يتم التوقيع على عقد الاستحواذ.

وفي بيان سابق أكد نادي تشيلسي :" يمكن لنادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد التوصل لاتفاق مع مجموعة ملاك جدد، بقيادة تود بوهلي، كليرليك كابيتال، مارك والتر، هانز يورج فيز، للاستحواذ على النادي".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" :"من إجمالي الاستثمار الحالي، سيتم تخصيص 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء الأسهم في النادي، مثل هذه العائدات سيتم إيداعها في حساب بنكي مجمد في المملكة البريطانية مع وجود نية بالتبرع بـ100 % منه للجمعيات الخيرية وفقا لما أكده رومان أبراموفيتش".

ولفت :"سيتطلب الحصول على موافقة الحكومة البريطانية لنقل الإيرادات من الحساب البنكي المجمد في المملكة المتحدة".

وتابع :" بالإضافة إلى ذلك سيلتزم الملاك الجدد بضخ 1.75 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات أخرى لفائدة النادي. هذا يتضمن استثمارات في ستامفورد بريدج (استاد النادي)، الأكاديمية، فريق السيدات، استاد كينجسميدو، بالإضافة لاستمرار تمويل مؤسسة تشيلسي".

وأكد:" من المتوقع أن يتم استكمال بيع النادي في نهاية شهر مايو الجاري ،بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة. المزيد من التفاصيل سيتم تقديمها في ذلك الوقت ".