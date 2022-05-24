خسائر "جبل عمر" تتراجع 47.2% إلى 182.5 مليون ريال بالربع الأول

تراجعت خسائر شركة جبل عمر للتطوير بنسبة 47.16% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 182.46 مليون ريال، مقارنة بنحو 345.3 مليون ريال خسائرها في الربع الأول من 2021، ومقابل صافي أرباح نحو 1.29 مليار ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "جبل عمر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الخسائر في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى التحسن الملحوظ في الأنشطة والأعمال التجارية للفنادق والمراكز التجارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

مادة اعلانية

وأضافت أنه مع ذلك، فإن أثر التكلفة الثابتة للإيرادات أدت إلى خسارة إجمالية، وانخفض إجمالي الخسارة بنسبة 71% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 27% مقارنة بالربع السابق نتيجة إجراءات ضبط التكاليف التي اعتمدتها الشركة. وانخفضت تكاليف التمويل بشكل عام بنسبة 47%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسوية القروض وتحويل قرض وزارة المالية البالغ 1.5 مليار ريال إلى أداة مالية دائمة.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2022 مبلغ 1.36 مليار ريال ما يعادل 15% من رأس مال الشركة مقارنة بالخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021 والتي بلغت 1.18 مليار ريال سعودي ما يعادل 13% من رأس مال الشركة.