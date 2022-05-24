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خسائر "مجموعة الحكير" تتراجع 47.8% إلى 31.4 مليون ريال بالربع الأول

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سوق السعودية

خسائر "مجموعة الحكير" تتراجع 47.8% إلى 31.4 مليون ريال بالربع الأول

بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع إجمالي الربح

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، بنسبة 47.8% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 31.37 مليون ريال مقارنة بخسائر نحو 60.1 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "مجموعة الحكير" بنسبة 34.2% مقارنة بخسائر نحو 47.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الخسائر في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بقيمة 31.39 مليون ريال بنسبة 22.3%، محققة إيرادات بقيمة 172.38 مليون ريال مقارنة مع إيرادات بقيمة 140.99 مليون ريال.

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وأضافت أن تراجع الخسائر يعود أيضاً إلى ارتفاع إجمالي الربح للمجموعة بقيمة 26.05 مليون ريال بنسبة 1277.4% حيث حققت إجمالي ربح بقيمة 28.09 مليون ريال مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 2.04 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيس عن الارتفاع في إيرادات المجموعة.

وكذلك انخفضت الخسائر التشغيلية للمجموعة بقيمة 23.98 مليون ريال بنسبة 57.2% حيث سجلت خسائر تشغيلية بقيمة 17.96 مليون ريال مقارنة مع خسائر تشغيلية بقيمة 41.94 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيس عن الارتفاع في إجمالي الربح.

وسجلت "مجموعة الحكير" خسائر متراكمة نحو 303.66 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2022، تعادل نسبة 46.72% من رأس المال البالغ 650 مليون ريال.

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