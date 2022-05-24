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عمومية "موبايلي" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5% عن 2021

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سوق السعودية

عمومية "موبايلي" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5% عن 2021

بمبلغ 654.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، أمس الإثنين، مشيرة إلى موافقة الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2021، بمبلغ 654.5 مليون ريال بواقع (0.85) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 8.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم، ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، لافتة إلى أنه سيتم توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 9 يوينو 2022.

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