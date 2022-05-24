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"تويوتا" تخفض إنتاجها عالمياً 100 ألف سيارة في يونيو.. لهذا السبب

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تويوتا لصناعة السيارات
تويوتا لصناعة السيارات
سيارات

"تويوتا" تخفض إنتاجها عالمياً 100 ألف سيارة في يونيو.. لهذا السبب

لم تغير تقديراتها لإنتاج 9.7 مليون سيارة بحلول مارس 2023

طوكيو - رويترز

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قالت شركة "تويوتا موتور" اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، إنها ستخفض خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة إلى 850 ألفا في يونيو بسبب نقص أشباه الموصلات.

ولم تغير الشركة تقديراتها لإنتاج زهاء 9.7 مليون سيارة حول العالم بحلول مارس 2023.

وأعلنت الشركة أيضا عن تعليق إضافي لخطوط تصنيعها المحلية بسبب نقص الإمدادات الناجم عن إغلاق كوفيد-19 في شنغهاي.

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وسيؤثر التعليق إجمالا على 16 خطا في 10 مصانع في مايو ويونيو.

وذكرت تويوتا، أنها تخطط لإنتاج قرابة 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهريا في المتوسط من يونيو إلى أغسطس.

وأوضحت أن نقص الرقائق وتفشي "كوفيد-19" وعوامل أخرى "تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل".

وكانت تويوتا تصدرت مبيعات السيارات العالمية في 2021 للعام الثاني على التوالي، بعدما تصدرت القائمة في 2020، للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

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