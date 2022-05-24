"روابي للطاقة" تبحث تدبير تمويل بـ500 مليون دولار قبل طرح عام محتمل

تتطلع شركة روابي للطاقة السعودية، وهي جزء من شركة روابي القابضة، إلى جمع ما يصل إلى 500 مليون دولار قبل طرح عام أولي محتمل في وقت لاحق من هذا العام قد يقدّر قيمة الشركة بنحو مليار دولار، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر إن الشركة، التي تضم وحدة خدمات حقول النفط في روابي، تعمل مع بنك الاستثمار Evercore في تمويل ما قبل الاكتتاب العام وتجري محادثات مع داعمين محتملين.

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وذكر مصدران، أن "روابي إنرجي" تجري أيضا مناقشات مع البنوك لتعيين مستشارين ماليين لبيع الأسهم.

يأتي ذلك، فيما جمعت الشركات السعودية ما يقرب من 9.3 مليار دولار عبر الاكتتابات العامة في سوق الأسهم العام الماضي، مما جعل الرياض أحد أكثر أسواق الاكتتاب العام نشاطا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

فيما كان مؤشر السوق السعودي واحد من أفضل 5 أسواق أداءً في العالم هذا العام، مدعوماً في جزء كبير منه بارتفاع أسعار النفط.

وقد جذب ذلك عدداً كبيراً من الاكتتابات العامة إلى البورصة، حيث قال الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، خالد الحصان في وقت سابق من هذا العام، إن أكثر من 70 شركة تقدمت بطلبات لطرح أسهمها.