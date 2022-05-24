"سامسونغ" تعتزم استثمار 360 مليار دولار في أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية
خلال 5 سنوات من أجل تعزيز تنافسيتها
أعلنت شركة "سامسونغ غروب"، أنها تعتزم استثمار 360 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة في أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وغيرها من تقنيات الجيل التالي من أجل تعزيز تنافسيتها.
ووعدت الشركة في بيان لها، بإضافة 80 ألف وظيفة حتى العام 2026، معظمها في أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وهو ما يزيد بحوالي الضعف عن مستهدفها السابق لإضافة 40 ألف وظيفة في الفترة من 2021 إلى 2023.
وذكرت "سامسونغ" أنها تعتزم إنفاق نحو 360 تريليون وون محليا، بينما تستثمر المبلغ المتبقي في الخارج، مشيرة إلى أن وحداتها الرئيسية مثل "سامسونغ إلكترونكس" و"سامسونغ بيولوجيكس"، سيقود تلك الاستثمارات.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية الأخيرة تعد مرتفعة بأكثر من 30% عن 330 تريليون وون تم إنفاقها خلال السنوات الخمس الماضية.
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