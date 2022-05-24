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"الشرق الأوسط للكابلات" توقع اتفاق مصالحة لإنهاء دعاوى ومنازعات بالأردن

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شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك
سوق السعودية

"الشرق الأوسط للكابلات" توقع اتفاق مصالحة لإنهاء دعاوى ومنازعات بالأردن

تم بموجبها إبراء ذمة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها تجاه الأطراف المدعية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، عن توقيع اتفاقية مصالحة مع الأطراف المدعية بالأردن لإنهاء كافة الدعاوى والمنازعات القانونية، وذلك بما ينسجم مع توجهاتها بالتركيز على استثماراتها المجدية.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه بموجب الاتفاقية تم الالتزام بإبراء ذمة شركة مسك السعودية وأعضاء مجلس إدارتها تجاه الأطراف المدعية في الأردن من أي مطالبة متعلقة أو ناشئة عن عمل الشركات المستثمر فيها بالأردن (شركة مسك الأردن وشركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي) وذلك خلال فترة مساهمتها في تلك الشركات مهما كان سبب هذه المطالبة أو مصدرها.

وأضافت أنها تعهدت بموجب الاتفاقية بالتالي:

عمومية "موبايلي" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5% عن 2021 شركات سوق السعودية عمومية "موبايلي" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5% عن 2021

- التنازل عن كامل الأسهم المملوكة لها والمرهونة لصالحها في شركة مسك الأردن والتي توقفت عن العمل وتم بيع موجوداتها بالمزاد العلني.

- الالتزام بدفع الأموال العائدة لصالح شركة مسك الأردن التي لدى شركة مسك السعودية والمعلن عنها في الإعلان الإلحاقي على موقع (تداول) بتاريخ 22 فبراير 2021.

- التنازل عن كامل أسهمها في شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي - تحت التصفية.

- التنازل عن كل الديون المترتبة لها على شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي ورفع الرهن المنظم لصالحها عن خط الإنتاج في الشركة.

وأشارت "مسك" إلى أنه تم أخذ كامل المخصصات المالية عن الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، ولا يتوقع وجود أي أثر مالي لاحقاً لذلك.

وذكرت أن الأطراف المدعية، التزمت بتحمل كامل الرسوم والمصاريف والعمولات الواجب دفعها لغايات تنفيذ هذه الاتفاقية.

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