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أرامكو السعودية تفاتح فالفولين الأميركية بشأن عرض استحواذ

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أرامكو السعودية تفاتح فالفولين الأميركية بشأن عرض استحواذ

القيمة السوقية لفالفولين تبلغ 5.4 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن أرامكو السعودية فاتحت شركة فالفولين لصناعة زيوت السيارات وزيوت التشحيم بشأن عرض استحواذ.

وقفز سهم فالفولين أكثر من 17% إلى 36.64 دولار بعد التقرير.

وقررت فالفولين، التي بلغت قيمتها 5.4 مليار دولار بسعر الإغلاق في جلسة الثلاثاء، العام الماضي فصل خدماتها للتجزئة عن قسم المنتجات العالمية في أعقاب مراجعة استراتيجية.

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وقالت وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر مطلع، إن "أرامكو مهتمة بوحدة المنتجات العالمية".

وفالفولين الأميركية هي أكبر مورد في العالم لسوائل البطاريات إلى مصنعي السيارات الكهربائية وتصنع أيضا زيوت محركات السيارات وزيوت التشحيم للاستخدام في المركبات التجارية والمعدات الصناعية.

وأوضح التقرير أن المحادثات في مرحلة أولية ولا يوجد أي ضمان بأن الجانبين سيتوصلان لاتفاقية.

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