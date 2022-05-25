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"الإنماء طوكيو مارين" تتسلم الموافقة على منتج العمالة المنزلية

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الإنماء طوكيو مارين
الإنماء طوكيو مارين
سوق السعودية

"الإنماء طوكيو مارين" تتسلم الموافقة على منتج العمالة المنزلية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي على منتج العمالة المنزلية والذي يتم طرحه لفئة (العملاء الأفراد),

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنها استلمت خطاب البنك المركزي السعودي في 1443-10-21 الموافق 2022-05-22.

كانت صحيفة "الاقتصادية"، قد كشفت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة في أبريل الماضي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعكف على البدء في تطبيق قرار التأمين على عقد استقدام "العمالة المنزلية" خلال شوال المقبل.

وأضافت مصادر الصحيفة أن العمل جار حاليا على تجربة النظام الإلكتروني "مساند" المعني باستقدام العمالة المنزلية للتأكد من جاهزية النظام في إصدار التأمين على عقد استقدام.

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