"سدافكو" تعتزم توزيع 30% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022، بإجمالي نحو 96 مليون ريال لعدد نحو 32 مليون سهم.

وقالت "سدافكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 3 ريالات بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

مادة اعلانية

وستكون الأحقية لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة بعد الحصول علي الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وسيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

كانت أرباح "سدافكو" قد تراجعت بنسبة 19.87% في السنة المالية للشركة المنتهية بنهاية مارس الماضي، إلى 209.05 مليون ريال، مقارنة بنحو 260.89 مليون ريال في السنة المالية الماضية.