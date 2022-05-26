تعاون بين أكوا باور وأوكيو وإير برودكتس الأميركية لتطوير مشروع هيدروجين عمان
في منطقة صلالة الحرة
وقعت كل من أكوا باور السعودية ومجموعة أوكيو وإير برودكتس الأميركية، اليوم الخميس، في مسقط، على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عمان وذلك لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان؛ اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة في السلطنة.
وقالت أكوا باور في بيان لها، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة أوكيو لتطوير مصادر الطاقة البديلة والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وتعزيزًا للجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات تنفيذا لرؤية عمان 2040.
وتم الاتفاق بين الأطراف المشاركة على إقامة المشروع الاستثماري المشترك في منطقة صلالة الحرة في سلطنة عمان، وتزويده بأحدث التقنيات المتعارف عليها في هذا المجال، والتكامل المبتكر للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين وإنتاج الهيدروجين باستخدام عملية التحليل الكهربي وإنتاج النيتروجين من خلال فصل الهواء وإنتاج الأمونيا الخضراء.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، محمد أبونيان، إننا نعتز باستثماراتنا في سلطنة عُمان التي انطلقت عام 2011 لتطوير وبناء محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة، ونواصلها بهدف توسيع محفظة أعمالنا القوية في السلطنة. واستناداً إلى خبرتنا المعمقة العالمية في قطاع الطاقة الخضراء، تمكنا بنجاح من إطلاق أول مشروع للطاقة المتجددة على نطاق المرافق في سلطنة عُمان.
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