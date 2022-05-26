مساهمو "تبوك الزراعية" يرفضون القوائم المالية وإبراء ذمة مجلس الإدارة

رفض مساهمو شركة تبوك للتنمية الزاعية- "تبوك الزراعية"، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية مساء الأربعاء، الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وقالت "تبوك الزراعية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المساهمين رفضوا إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

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وأضافت أن الجمعية لم توافق على تعيين مراجع حسابات لمراجعة حسابات الشركة وذلك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول لعام 2023.

وكذلك لم يوافقوا على تحديث سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.

وأوضحت أن نسبة الحضور المطلوبة للاجتماع الأول هي 25% بينما بلغت نسبة الحضور 8.2%، وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 8.2%، مشيرة إلى أن نسبة الحضورالمطلوبة للاجتماع الثاني هي بمن حضر من المساهمين وذلك حسب النظام الأساس للشركة.

كانت خسائر شركة "تبوك الزراعية" قد ارتفعت بنسبة 35.4% إلى 70.53 مليون ريال في 2021، مقابل خسائر بنحو 52.08 مليون ريال في 2020.

وتفاقمت خسائرها بنسبة 653.98% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 10.13 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.34 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وبلغت خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 99.75 مليون ريال تعادل نسبة 25.5% من رأس المال البالغ 391.77 مليون ريال.