مغامرة ضخمة.. مارك زوكربيرغ يعد المساهمين بخسائر كبيرة للسيولة
يراهن بقوة على عالمه الافتراضي
قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، مارك زوكربيرغ، إنه يخطط للاستثمار بكثافة في ما يعرف بمشروع "ميتافيرس" لشركته، والذي يعني خسارة جزء كبير من السيولة النقدية للشركة في المشروع في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وخلال الاجتماع السنوي للمساهمين أمس الأربعاء، قال زوكربيرغ، رداً على سؤال حول عائد الاستثمار، إن "ميتافيرس" وهو عالم رقمي غامر، سيكسب المال في نهاية المطاف من الاقتصاد المبدع، حيث يقوم الناس ببناء أعمال لبيع سلع وخدمات افتراضية.
وأضاف زوكربيرغ: "نريد أن تكون الأجهزة ميسورة التكلفة قدر الإمكان للجميع، وأن نتأكد من نمو الاقتصاد الرقمي".
وأشار زوكربيرغ، إلى أنه في هذه الأثناء ستراهن "ميتا بلاتفورمز" (الشركة الأم لفيسبوك) على نمو الإيرادات من الاستثمار في خدمات الفيديو القصيرة Reels.
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