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مصادر للعربية: 150 مليار درهم إجمالي طلبات اكتتاب "بروج" بتغطية 21 مرة

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بروج للاستثمارات البترولية
شركة بروج للبتروكيماويات
سوق أبوظبي

مصادر للعربية: 150 مليار درهم إجمالي طلبات اكتتاب "بروج" بتغطية 21 مرة

الاكتتاب لا يزال مفتوحاً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات

دبي - العربية.نت

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قالت مصادر خاصة لـ"العربية"، إن إجمالي الطلبات في الاكتتاب العام الأولي لشركة بروج للبتروكيماويات، تخطى 150 مليار درهم، بتغطية 21 مرة مع نهاية اليوم الثالث من الطرح.

ولا يزال الاكتتاب مفتوحاً للمستثمرين الأفراد حتى 28 مايو، و حتى 30 مايو للمستثمرين من المؤسسات.

وكانت "بروج"، حددت سعر العرض للاكتتاب العام الأولي، والذي يظهر أنها ستجمع نحو ملياري دولار، أو جمع 7.35 مليار درهم، في الصفقة، التي ضمنت 7 مستثمرين أساسيين.

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وحددت الشركة في بيان، سعر الطرح العام الأولي عند 2.45 درهم (0.67 دولار) للسهم، مما يعني أن قيمة الشركة السوقية 20 مليار دولار، مشيرة إلى أنها حصلت على التزام إجمالي بنحو 570 مليونا.

وبدأت الإثنين الماضي، فترة الاكتتاب على أسهم الشركة من خلال طرح 10% من رأسمالها، ما يعادل 3 مليارات سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 88% للمستثمرين المحترفين، و2% لموظفي شركات مجموعة أدنوك وبورياليس وADP وPTE المقيمون في الإمارات.

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