سوق أبوظبي
"الصير مارين" تستحوذ على ناقلتين لغاز البترول المسال بـ246 مليون درهم
تهدف إلى الاستحواذ على 15 سفينة أخرى خلال 2022
أعلنت شركة الصير مارين، أنها استحوذت على ناقلتين لغاز البترول المسال، في صفقة بقيمة 246 مليون درهم.
وأوضحت الشركة التي تتبع للشركة العالمية القابضة في أبوظبي، أنها تهدف إلى الاستحواذ على 15 سفينة أخرى خلال العام الحالي، ضمن استراتيجية توسعية لتصبح شركة عالمية في مجال الشحن التجاري.
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وتبلغ سعة الناقلتين اللتين تم الاستحواذ عليهما أكثر من 20 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
وتوقعت الشركة عائداً داخلياً عليهما بنحو 25%.
وكانت "الصير مارين" أعلنت الشهر الماضي، عن بدء الأعمال الإنشائية لأول سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة "لاكي غاز".
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