"برودكوم" تستحوذ على VMware مقابل 61 مليار دولار

وافقت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية "برودكوم" Broadcom على شراء شركة الحوسبة السحابية VMware، مقابل 61 مليار دولار، لتسجل واحدة من أكبر الصفقات في قطاع التكنولوجيا.

ويمكن لمساهمي VMware اختيار تلقي نحو 142 دولاراً نقداً أو ربع سهم من أسهم "برودكوم" مقابل سهم من أسهم VMware.

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ويمثل العرض علاوة بنحو 44% عن سعر إغلاق VMware في 20 مايو، وهو آخر يوم تداول قبل إعلان محادثات الاستحواذ.

يشار إلى أن قطاع التكنولوجيا شهد صفقتين ضخمتين هذه السنة، الأولى باستحواذ شركة مايكروسوفت على شركة ألعاب الفيديو Activision Blizzard، مقابل 69 مليار دولار، والأخرى من كونسورتيوم مدعوم من Vista Equity Partners للاستحواذ على شركة Citrix System لتصنيع البرمجيات مقابل 13 مليار دولار، بينما ينتظر العالم صفقة "تويتر" بنحو 44 مليار دولار.