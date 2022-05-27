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"بي بي" تعيد النظر في خططها الاستثمارية بالمملكة المتحدة 

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شركات

"بي بي" تعيد النظر في خططها الاستثمارية بالمملكة المتحدة

بعد الإعلان عن خطط لفرض ضريبة على أرباح شركات النفط والغاز بنسبة 25%

دبي - العربية.نت

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قالت شركة "بي بي" BP إنها ستعيد النظر في خططها الاستثمارية في بريطانيا، بعد أن قامت الحكومة بالإعلان عن خطط لفرض ضريبة على أرباح شركات النفط والغاز بنسبة 25%، وذلك لدعم المتضريين من ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت BP، التي تتخذ من لندن مقراً لها، كشفت في وقت سابق عن خطتها لاستثمار 18 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا، مشيرة إلى أن ذلك لا يتوقف على ما إذا كانت الحكومة قد رفعت الضرائب أم لا.

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وأعلنت المملكة المتحدة، أمس الخميس، فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة، كاشفة في الوقت نفسه عن خطة دعم بقيمة 15 جنيها إسترلينيا على خلفية ارتفاع التضخم.

وتأتي هذه الضريبة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في البلاد.

وجاءت الإجراءات بعد يوم من تحقيق محرج للغاية في داونينغ ستريت، ووسط ضغط مستمر على حكومة المحافظين الحاكمة لفعل المزيد، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار كل شيء من الغذاء إلى الوقود.

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