"ساب" و"إتش إس بي سي" يوقعان اتفاقاً لتطوير تقنيات الدفع وتبادل العملات الأجنبية

وقع البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك إتش إس بي سي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون لتوفير أحدث التقنيات المتقدمة في مجال تبادل العملات الأجنبية والمدفوعات الفورية، لتكون ضمن باقة الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك ساب في المملكة.

ويأتي قرار التوقيع على مذكرة التفاهم في الوقت الذي تشهد فيه المملكة ارتفاعاً في حجم المعاملات بالعملات الأجنبية، حيث بلغت التحويلات الشخصية من قبل المقيمين في عام 2021 أعلى مستوياتها منذ عام 2015، في حين ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة من قبل المواطنين السعوديين بنحو 35% العام الماضي.

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ويعد البنكان شريكان في بنك أتش اس بي سي العربية السعودية وهو البنك الاستثماري الدولي في المملكة والذي يمتلك أتش اس بي سي حصة 51% فيه بينما يمتلك ساب حصة 49%.

وتعتبر هذه المذكرة فرصة للتعرف على الخدمات المبتكرة التي يقدمها بنك ساب، بما في ذلك أرصدة المحفظة الدولية وكيفية استخدام التكنولوجيا الناشئة وشبكات المدفوعات لتحسين تجربة العملاء.

وقال العضو المنتدب لبنك ساب توني كريبس: "نسعى دائما لتلبية طموحات عملاءنا المواطنين والمقيمين، والتي تتطلب تقديم أفضل الحلول في مجال تبادل العملات الأجنبية والتحويلات، وبصفتنا أحد أهم البنوك الدولية في المملكة، نمتلك فرص أكبر لجلب وتقديم أحدث حلول الدفع إلى المملكة".

وأضاف كريبس: "نحن نعمل مع شريكنا إتش إس بي سي لتطوير أحدث تقنيات الجيل القادم من إمكانات تبادل العملات الأجنبية ".