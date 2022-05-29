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بنك بوبيان الكويتي يكمل زيادة رأسماله

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بنك بوبيان الكويتي
بنك بوبيان الكويتي
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بنك بوبيان الكويتي يكمل زيادة رأسماله

الكويت - رويترز

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أعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد، أن الاكتتاب في زيادة رأسماله بمبلغ 200 مليون دينار (654.45 مليون دولار) قد اكتمل بإجمالي عدد أسهم الطرح خلال الفترة المخصصة لحق الأولوية.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت، إنه "لن يتم فتح باب الاكتتاب العام لغير المساهمين".

وأشار البيان إلى أنه بهذه الخطوة، زاد رأسمال البنك بإصدار 400 مليون سهم بقيمة اسمية مئة فلس للسهم الواحد أي 40 مليون دينار، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 400 فلس لكل سهم أي 160 مليون دينار.

والدينار الكويتي يعادل ألف فلس.

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