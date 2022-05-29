سوق دبي
سوق دبي المالي ترفض طلب إدراج لشركة كويتية
عقارات الكويت كانت حصلت على موافقة هيئة الأسواق الكويتية للإدراج في سوق دبي
أعلنت شركة عقارات الكويت، المدرجة في بورصة الكويت، عن استلامها كتاباً من سوق دبي المالي يفيد بعدم الموافقة على طلب الشركة للإدراج في سوق دبي المالي.
وكانت عقارات الكويت قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية في يوليو 2021، لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.
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و "عقارات الكويت" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت منذ سبتمبر 1984، وتعمل في الأنشطة العقارية المتنوعة، ويبلغ رأسمالها 94.7 مليون دينار.
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