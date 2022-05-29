.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عضو المركزي الأوروبي: مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بالنصف الثاني

  • الخط
مقر المركزي الأوروبي
مقر المركزي الأوروبي
اقتصاد أوروبا

عضو المركزي الأوروبي: مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بالنصف الثاني

توقعات بارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 4 أضعاف المستهدف

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي Joachim Nagel، إن هناك مجالًا لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام بعد الرفع الأولي المنتظر في يوليو.

وتوقع Nagel نمو الاقتصاد الألماني 2% هذا العام، مشيرا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع التضخم سيستغرق وقتا.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، قد وضعت خطة للخروج من أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث، مما يشير إلى زيادتين بربع نقطة مئوية في يوليو وسبتمبر، باعتبارهما السيناريو الأكثر ترجيحًا.

ومع توقعات بتسارع التضخم إلى ما يقرب من أربعة أضعاف المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر، يتوقع البعض رفع الفائدة الأوروبية بـ0.5%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تحولت طرابلس إلى رمز لتنازع السلطة بين الميليشيات الليبية؟ هل تحولت طرابلس إلى رمز لتنازع السلطة بين الميليشيات الليبية؟
اكتشف المزيد