عضو المركزي الأوروبي: مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بالنصف الثاني
توقعات بارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 4 أضعاف المستهدف
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي Joachim Nagel، إن هناك مجالًا لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام بعد الرفع الأولي المنتظر في يوليو.
وتوقع Nagel نمو الاقتصاد الألماني 2% هذا العام، مشيرا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع التضخم سيستغرق وقتا.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، قد وضعت خطة للخروج من أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث، مما يشير إلى زيادتين بربع نقطة مئوية في يوليو وسبتمبر، باعتبارهما السيناريو الأكثر ترجيحًا.
ومع توقعات بتسارع التضخم إلى ما يقرب من أربعة أضعاف المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر، يتوقع البعض رفع الفائدة الأوروبية بـ0.5%.
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