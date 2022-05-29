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"المعمر لأنظمة المعلومات" توقع عقداً بقيمة 79.8 مليون ريال

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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر لأنظمة المعلومات" توقع عقداً بقيمة 79.8 مليون ريال

لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى النور التخصصي بمنطقة مكة المكرمة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس"، السعودية توقيع عقد مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ إجمالي 79.8 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الشركة أن العقد يخص منافسة صيانة الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة التابع لوزارة الصحة.

وبموجب العقد ستقوم الشركة بصيانة الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى النور التخصصي بمنطقة مكة المكرمة.

وتصل مدة العقد إلى 60 شهرا.

وكشفت أن الأثر المالي لهذا العقد سينعكس بشكل إيجابي على الشركة ابتداء الربع الثالث من 2022م وحتى الربع الثاني 2027.

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