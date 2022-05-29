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"زين السعودية": هيئة الاتصالات وافقت على استحواذ شركة تابعة على 8 آلاف برج

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شعار شرمة زين السعودية
سوق السعودية

"زين السعودية": هيئة الاتصالات وافقت على استحواذ شركة تابعة على 8 آلاف برج

تعمل الشركة مع جميع الأطراف لإتمام عمليات الاستحواذ والحصول على التراخيص اللازمة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن استلامها خطاب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة على استحواذ شركة زين للأعمال المحدودة، ‫وهي ‬شركة تابعة لزين السعودية‫،‬ على ما لا يقل عن 8069 موقعاً من أبراج الاتصالات المملوكة لزين السعودية، وذلك بعد حصول شركة زين للأعمال المحدودة على ترخيص (تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية – الفئة (أ) الأبراج والصواري)، على أن يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالترخيص‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وستعمل شركة زين للأعمال المحدودة على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص وفق الأنظمة واللوائح.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن هذا الحدث مرتبط بـ"العروض النهائية" المعلن عنها مسبقاً المقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، حيث سيستحوذ كل منهم على حصص من "شركة زين للأعمال المحدودة" تمثل حصصهم في البنية التحتية للأبراج كما ورد في تفاصيل الملكية الموضحة في الإعلان السابق.

كان مجلس إدارة زين السعودية قد وافق على العروض النهائية المقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية"، في 15 فبراير الماضي.

وتعمل "زين السعودية" مع جميع الأطراف لإتمام عمليات الاستحواذ والحصول على التراخيص اللازمة، علماً بأن "العروض النهائية" تخضع للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات الصلة، وأية شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.

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