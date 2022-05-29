"ستاندرد آند بورز": كيبكو ستكافح لتحسين مركزها المالي حال فشل الاندماج مع "القرين"

توقّعت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، استكمال استحواذها على شركة القرين للبتروكيماويات خلال العام الحالي، بعدما اعتبرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن كيبكو ستكافح لتحسين مركزها المالي إذا فشلت الصفقة.

وذكرت الشركة أن صفقة الاندماج تتقدم وفقاً للجدول الزمني مع سير عملية الدراسة النافية للجهالة بشكل جيد.

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وكانت "كيبكو" و"القرين" للبتروكيماويات، قد وقعتا في مارس الماضي اتفاقية لتقييم دمج محتمل بين الشركتين، من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان جديد بقيمة سوقية مُجمّعة تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار.

وضعت "ستاندرد آند بورز" شركة مشاريع الكويت تحت المراقبة الائتمانية مع وجود مؤشرات سلبية.

كما اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن الاندماج مع شركة القرين للبتروكيماويات بمثابة حدث مفصلي للغاية، ومن المحتمل أن يحدّ من المزيد من التآكل في الوضع الائتماني لدى "كيبكو" في حالة الانتهاء بنجاح.