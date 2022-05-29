"نادك" تعلن صدور صك تملك أرض حائل بمساحة 193.1 مليون متر مربع

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" السعودية عن صدور صك تملك أرض حائل بمساحة 193.08 مليون متر مربع، بموجب قرار تمليك شركة "نادك" الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقالت الشركة إن هذا تم بناءً على مصادقة المقام السامي رقم 58378 بتاريخ 28/شوال/1441هـ القاضي بالموافقة على تمليك شركة نادك المساحات المحياة من الأراضي المسلمة لها.

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وكانت شركة "نادك" قد أعلنت في سبتمبر الماضي صدور صك تملك أرض وادي الدواسر، فيما أعلنت في نوفمبر صدور صك تملك أرض الجوف.

يذكر أن أرباح "نادك"، ارتفعت 137.3 %، في الربع الأول من 2022، إلى 15.1 مليون ريال، مقابل 6.4 مليون ريال، في الربع الأول من 2021.

وكانت "نادك" قد تكبدت خسائر في الربع السابق.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة في الربع الأول 25.5 مليون ريال، مقابل 15.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بنمو 65.9%.

وأرجعت "نادك" نمو الأرباح في الربع الأول الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الحالي بنسبة 13.22٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة زيادة مبيعات قطاع الألبان والأغذية بنسبة 12.57٪ والقطاع الزراعي بنسبة 32.72٪.