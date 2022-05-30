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المصرية للاتصالات وموبايلي توقعان مذكرة لربط مصر والسعودية عبر كابل بحري

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كابل اتصالات بحري
كابل اتصالات بحري
اقتصاد مصر

المصرية للاتصالات وموبايلي توقعان مذكرة لربط مصر والسعودية عبر كابل بحري

تماشيًا مع النمو المتزايد لحركة الاتصالات بين البلدين

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء أول نظام كابل بحري ثنائي مباشر يربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية.

وتمكن المذكرة بحث خيارات جديدة ومتعددة لربط سعات دولية غرباً إلى أوروبا عبر شبكة المصرية للاتصالات وشرقاً إلى الخليج العربي عبر شبكة موبايلي، وذلك من خلال امتداد شبكتي الشركتين لربطهما بعدد من الدول المجاورة حاليا ومستقبلا.

وتأتي خطة تدشين نظام الكابل البحري الجديد تماشيًا مع النمو المتزايد لحركة الاتصالات بين السعودية ومصر.

وقع المذكرة في الرياض كل من المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة للمصرية للاتصالات.

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