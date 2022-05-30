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شركة يابانية تفوز بعقد قيمته 2.3 مليار دولار لمشروع خاص بـ"أرامكو"

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سوق السعودية

شركة يابانية تفوز بعقد قيمته 2.3 مليار دولار لمشروع خاص بـ"أرامكو"

المشروع يهدف لمعالجة 600 ألف برميل نفط يومياً.. وانتهاء البناء بـ2025

دبي - العربية.نت

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فازت شركة JGC Holdings اليابانية، العاملة بمجال الهندسة والبناء في القطاع النفطي، بعقد قيمته 2.3 مليار دولار لمشروع بناء منشآت لمعالجة النفط والغاز الطبيعي لصالح شركة أرامكو السعودية، وذلك بحسب إفصاح في بورصة طوكيو.

ويهدف المشروع إلى معالجة 600 ألف برميل نفط يومياً، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في عام 2025.

ووفقا لـ"بلومبرغ"، كان من المقرر إغلاق الصفقة في العام الماضي، لكنها تأخرت بسبب ارتفاع أسعار النفط عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

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