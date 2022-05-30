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"أسمنت الجنوب" تقرر البدء في إنشاء خط بطاقة إنتاجية تبلغ 5000 طن يومياً 

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أسمنت الجنوب
أسمنت الجنوب
سوق السعودية

"أسمنت الجنوب" تقرر البدء في إنشاء خط بطاقة إنتاجية تبلغ 5000 طن يومياً

مع إنشاء البنية التحتية لخط آخر بالطاقة الإنتاجية ذاتها

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب" البدء في إنشاء خط بطاقة إنتاجية 5000 طن يوميا، مع إنشاء البنية التحتية لخط آخر بطاقة إنتاجية تبلغ أيضا 5000 طن يوميا.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي بعد استكمال الدراسات الفنية التفصيلية بالاستعانة بمكتب استشاري متخصص، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقاً.

وكانت "أسمنت الجنوبية" قررت في يونيو الماضي، إنشاء خط إنتاج في مصنع جازان بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن في اليوم ليتم إحلاله محل خطوط الإنتاج الحالية.

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