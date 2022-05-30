"أنابيب الشرق" توقع عقداً مع "تحلية المياه المالحة" بـ490 مليون ريال

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، عن توقيع عقد مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بقيمة 490 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن مدة العقد 365 يوما، موضحة أنه يتضمن تصنيع وتوريد أنابيب صلب خاصة باستخدامات المياه.

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وأضافت الشركة أنها تتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في السنة المالية 2022 - 2023، لافتة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.