"السعودي الفرنسي" يكلف بدر حمد السلوم بمهام الرئيس التنفيذي

قرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، تكليف بدر حمد السلوم، بمهام الرئيس التنفيذي اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن السلوم يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة مصرفية المؤسسات والشركات لدى البنك السعودي الفرنسي.

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وقال إن السلوم "يتمتع بخبرة طويلة في القطاع المصرفي تقلد خلالها عدة مناصب قيادية في المصارف السعودية".

وكان البنك السعودي الفرنسي، أعلن في مارس الماضي، عن قبول استقالة ريان بن محمد فايز، من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، مع استمراره كعضو في مجلس إدارة البنك، نظراً لتعيين فايز في منصب جديد لدى جهة شبه حكومية.