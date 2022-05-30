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"المنجم للأغذية" تعلن فرض تعليق مؤقت على إحدى مجموعات منتجات الدواجن

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المنجم للأغذية
شركة المنجم للأغذية
سوق السعودية

"المنجم للأغذية" تعلن فرض تعليق مؤقت على إحدى مجموعات منتجات الدواجن

من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المنجم للأغذية، أنه تم فرض تعليق مؤقت من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية على إحدى مجموعات منتجات الدواجن التي تستوردها الشركة من إحدى الدول نتيجة لوجود انفلونزا الطيور في بعض مناطقها، وذلك في إطار المراجعة الدورية والمستمرة من قبل الهيئة لجميع ما يستجد من متغيرات تتعلق بسلامة الغذاء.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أنها أجرت أمس الأحد، الاتصالات اللازمة مع الهيئة بغرض توضيح الإجراءات المتبعة من قبل المورد لضمان سلامة المنتجات وذلك وفق المعايير المتعارف عليها في صناعة الغذاء.

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وأضافت أن المورد قدم ما يثبت سلامة منتجاته من ذلك، وعليه تم الطلب من الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع التعليق المؤقت.

وأكدت الشركة أنه يتوافر لديها مخزون من منتجات الدواجن يكفي لعدة أسابيع، مشيرة إلى أن الأثر المالي مرتبط بتاريخ رفع التعليق المؤقت، الأمر الذي يتعذر تقديره في الوقت الراهن.

وقالت إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص في حينه.

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