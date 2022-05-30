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"كيبكو": الاستحواذ على القرين للبتروكيماويات سيتم العام الحالي

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شركات

"كيبكو": الاستحواذ على القرين للبتروكيماويات سيتم العام الحالي

بعدما اعتبرت "ستاندرد آند بورز" أنه سيكون من الصعب عليها تحسين مركزها المالي إذا لم تتم الصفقة

دبي - العربية.نت

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توقّعت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، استكمال استحواذها على شركة القرين للبتروكيماويات هذا العام، بعدما اعتبرت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنه سيكون من الصعب على "كيبكو" تحسين مركزها المالي إذا لم تتم الصفقة.

وذكرت الشركة أن صفقة الاندماج تتقدم وفقاً للجدول الزمني مع سير عملية الدراسة النافية للجهالة بشكل جيد.

وكانت "كيبكو" و"القرين" للبتروكيماويات، وقعتا في مارس الماضي اتفاقية لتقييم دمج محتمل بين الشركتين، من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان جديد بقيمة سوقية مُجمّعة تبلغ حوالي 2.7 مليار مليون دولار.

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ووضعت "ستاندرد آند بورز" شركة مشاريع الكويت تحت المراقبة الائتمانية مع وجود مؤشرات سلبية.

كما اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن الاندماج مع شركة القرين للبتروكيماويات بمثابة حدث مفصلي للغاية، ومن المحتمل أن يحدّ من المزيد من التآكل في الوضع الائتماني لدى "كيبكو" في حالة الانتهاء بنجاح.

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