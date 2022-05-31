اقتصاد مصر
المركزي المصري: المعروض النقدي يرتفع 23.7% في أبريل
بلغ 6.41 تريليون جنيه (345.93 مليار دولار)
كشفت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، أن المعروض النقدي (ن2) زاد 23.7% على أساس سنوي في أبريل.
وبلغ المعروض 6.41 تريليون جنيه (345.93 مليار دولار)، ارتفاعا من 5.18 تريليون جنيه في نفس الشهر قبل عام.
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ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد هذا الشهر.
ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
وكانت معظم التوقعات تشير إلى أن المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة.
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