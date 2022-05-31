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المركزي المصري: المعروض النقدي يرتفع 23.7% في أبريل

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المركزي المصري
المركزي المصري
اقتصاد مصر

المركزي المصري: المعروض النقدي يرتفع 23.7% في أبريل

بلغ 6.41 تريليون جنيه (345.93 مليار دولار)

القاهرة - رويترز

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كشفت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، أن المعروض النقدي (ن2) زاد 23.7% على أساس سنوي في أبريل.

وبلغ المعروض 6.41 تريليون جنيه (345.93 مليار دولار)، ارتفاعا من 5.18 تريليون جنيه في نفس الشهر قبل عام.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد هذا الشهر.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

وكانت معظم التوقعات تشير إلى أن المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة.

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