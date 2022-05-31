إيرادات "المصرية للاتصالات" تتجاوز 9.4 مليار جنيه بالربع الأول

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

ووفق نتائج الأعمال، بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.

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وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11%، وعدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 14%، وزاد مشتركو المحمول بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعدد مشتركين تجاوز 10 ملايين مشترك.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.6 مليار جنيه، محققاً هامش ربح قوي قدره 38% في ضوء نمو الإيرادات والجهود المستمرة لترشيد النفقات.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.4 مليار جنيه، مسجلا انخفاضا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية. وبتحييد أثر تلك العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في بعض المعالجات المحاسبية الاستثنائية لشركة فودافون مصر والمخصصات والاضمحلال، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة، يستقر صافي الربح عند مبلغ 1.7 مليار جنيه مماثلا لنفس الفترة من العام السابق.

وسجل صافي الدين مبلغ 17.3 مليار جنيه، محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي قدرها 1.2 مرة مقارنة بـ 0.9 مرة في العام 2021، نتيجة لتغير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبتحييد أثر التغير في سعر الصرف تصل النسبة إلى 1.1 مرة، بينما انخفض معدل الفائدة الفعلي ليصل إلى 4.6%.