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صندوق قطر السيادي يجري محادثات لشراء 20% من مطاعم نصرت الشهيرة

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اقتصاد تركيا

صندوق قطر السيادي يجري محادثات لشراء 20% من مطاعم نصرت الشهيرة

دبي - العربية.نت

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تجري مجموعة دي- دريم المالكة لمطاعم Nusr-Et في تركيا، محادثات لبيع حصة 20% إلى صندوق قطر السيادي مقابل 300 مليون دولار، ما يقيم مطاعم Nusr-Et عند 1.5 مليار دولار، بحسب صحيفة تركية.

وكان ذراع تابع لصندوق قطر السيادي قد قام في عام 2020 بشراء 30% من أكبر مركز تسوق في إسطنبول من شركة Dogus القابضة، التي تمتلك مجموعة D.ream والتي تسعى لإعادة هيكلة ديونها.

ويملك مطعم "نصرت" الشهير بـ"رشة الملح" فروعا في كثير من دول العالم، وبات مقصدا للمشاهير من أجل تناول شرائح اللحم الشهي والاستمتاع باللمسة الخاصة في رش الملح.

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