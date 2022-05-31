اقتصاد تركيا
صندوق قطر السيادي يجري محادثات لشراء 20% من مطاعم نصرت الشهيرة
تجري مجموعة دي- دريم المالكة لمطاعم Nusr-Et في تركيا، محادثات لبيع حصة 20% إلى صندوق قطر السيادي مقابل 300 مليون دولار، ما يقيم مطاعم Nusr-Et عند 1.5 مليار دولار، بحسب صحيفة تركية.
وكان ذراع تابع لصندوق قطر السيادي قد قام في عام 2020 بشراء 30% من أكبر مركز تسوق في إسطنبول من شركة Dogus القابضة، التي تمتلك مجموعة D.ream والتي تسعى لإعادة هيكلة ديونها.
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ويملك مطعم "نصرت" الشهير بـ"رشة الملح" فروعا في كثير من دول العالم، وبات مقصدا للمشاهير من أجل تناول شرائح اللحم الشهي والاستمتاع باللمسة الخاصة في رش الملح.
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