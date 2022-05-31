مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وموبايلي لبناء كابل بحري يربط مصر بالسعودية

وقعت "المصرية للاتصالات" و"موبايلي" السعودية، مذكرة تفاهم استراتيجية، لبناء أول نظام كابل بحري ثنائي مباشر يربط السعودية بمصر.

وتهدف المذكرة بحث خيارات جديدة لربط سعات دولية غربا إلى أوروبا، عبر شبكة المصرية للاتصالات، وشرقاً إلى الخليج العربي عبر شبكة موبايلي، وذلك من خلال امتداد شبكتي الشركتين لربطهما بعدد من الدول المجاورة.

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وكانت المصرية للاتصالات، أعلنت عن مد شبكتها الدولية عبر الكابل البحري (SEA-ME-WE-6)، الذي تنتمي للتحالف الخاص به، مشيرة إلى أن الكابل الجديد يعبر مصر من خلال البنية التحتية للمصرية للاتصالات باستخدام نقاط الإنزال والمسارات الجديدة المتنوعة جغرافياً، التي تختلف عن المسارات الخاصة بمجموعة كابلات الـ(SEA-ME-WE) الأخرى.

يذكر أن أرباح الشركة المصرية للاتصالات بلغت 1.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض 36% على أساس سنوي.

ووفق نتائج أعمال الشركة، بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.