"أغذية" تستثمر 90 مليون درهم في مجال إنتاج البروتين بالسعودية

أقر مجلس إدارة مجموعة أغذية الإماراتية خلال اجتماعه أمس الاثنين، خطط توسع المجموعة في المملكة العربية السعودية، حيث وافق على مقترح بشأن استثمار نحو 90 مليون درهم، لتشييد منشأة صناعية جديدة لـ"النبيل" للصناعات الغذائية، أحد العلامات التجارية التابعة لـ"أغذية" في مجال إنتاج البروتين بمدينة جدة.

وأفاد بيان بأنه من المتوقع أن تستهل المجموعة عملية الإنفاق الرأسمالي على الاستثمار الجديد في غضون الشهور القليلة القادمة، مع توقعات أن تبدأ عمليات البيع في النصف الثاني من عام 2023.

مادة اعلانية

ويأتي هذا المشروع الجديد استجابةً للطلب الاستهلاكي المحلي وتعزيزًا لتواجد "أغذية" وتنميةً لأعمالها في السوق السعودي؛ الذي يُعتبر أحد أكبر الأسواق بالمنطقة وأسرعها نمو ليدعم أحد استراتيجيات الشركة المتمثلة في تحقيق الريادة في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، خليفة سلطان السويدي، إن "الاستثمار الجديد لمجموعة أغذية بالمملكة العربية السعودية سيمكننا من إحراز تقدم كبير نحو تحقيق معدل الربحية المستهدف على المدى الطويل، وتنفيذ استراتجيتنا للنمو، حتى نحقق الريادة إقليميا بحلول العام 2025".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية آلان سميث: "تتمتع (النبيل) بمكانة راسخة في السعودية، وسيتيح لنا هذا الاستثمار تعزيز نمو أعمال مجال إنتاج البروتين الحيواني بقوة، مع تقديم منتجات تتمتع بجودة ملائمة ومتوافقة مع اشتراطات الجودة محليا".

وأضاف أنه علاوة على ذلك، سيمنحنا التصميم المقترح لموقع المشروع القدرة والمرونة، للوفاء باحتياجات السوق في حالات نمو السوق في المستقبل، مع عدم الحاجة لأي تكلفة إحلال وتبديل مستقبلاً.