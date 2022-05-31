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دبي للاستثمارات الحكومية تتحول للربحية بـ5.5 مليار درهم في 2021

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سوق دبي

دبي للاستثمارات الحكومية تتحول للربحية بـ5.5 مليار درهم في 2021

بدعم ارتفاع الإيرادات وانخفاض المخصصات

دبي - العربية.نت

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سجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أرباحا سنوية للمساهمين بـ5.5 مليار درهم خلال العام 2021 مقارنة بخسائر بـ15.5 مليار درهم في 2020.

وأرجعت المؤسسة تسجيلها لهذه الأرباح لارتفاع الإيرادات السنوية بـ24% لتلامس 170 مليار درهم بالإضافة إلى انخفاض المخصصات في قطاعات البنوك والعقارات والضيافة.

وذكرت المؤسسة أن تكاليف التمويل الأخرى تراجعت بنسبة 13% لتصل إلى 7 مليارات درهم مقارنة بـ 8 مليار درهم في 2020.

وانخفضت أصول المؤسسة بنسبة 1% مقارنة بنھایة العام 2020 لتصل إلى 1101.1 ملیار درھم.

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