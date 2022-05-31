دبي للاستثمارات الحكومية تتحول للربحية بـ5.5 مليار درهم في 2021

سجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أرباحا سنوية للمساهمين بـ5.5 مليار درهم خلال العام 2021 مقارنة بخسائر بـ15.5 مليار درهم في 2020.

وأرجعت المؤسسة تسجيلها لهذه الأرباح لارتفاع الإيرادات السنوية بـ24% لتلامس 170 مليار درهم بالإضافة إلى انخفاض المخصصات في قطاعات البنوك والعقارات والضيافة.

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وذكرت المؤسسة أن تكاليف التمويل الأخرى تراجعت بنسبة 13% لتصل إلى 7 مليارات درهم مقارنة بـ 8 مليار درهم في 2020.

وانخفضت أصول المؤسسة بنسبة 1% مقارنة بنھایة العام 2020 لتصل إلى 1101.1 ملیار درھم.