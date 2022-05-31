"عمومية "معادن" توافق على زيادة رأس المال إلى 24.6 مليار ريال
عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 100%
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)، أمس، مشيرة إلى موافقة الجمعية على زيادة رأس مال الشركة 100% عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 12.31 مليار ريال من الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
من جهتها، أوضحت "تداول" في بيان منفصل، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 60.10 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، وإلغاء الأوامر القائمة.
وأضافت أنه ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 2 يونيو 2022.
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