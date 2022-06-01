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أبيتيتو المصرية تستحوذ علي شركة "لمة" التونسية بـ15 مليون دولار

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تجارة إلكترونية
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تجارة إلكترونية

أبيتيتو المصرية تستحوذ علي شركة "لمة" التونسية بـ15 مليون دولار

لتصبح أكبر شركة بقالة إلكترونية وتجارة الـ Q-Commerce في إفريقيا

دبي - العربية.نت

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استحوذت شركة أبيتيتو Appetito المصرية على شركة Lamma "لمة" التونسية لتوسيع عملياتها في المغرب وتونس وغرب إفريقيا لتصبح أكبر شركة بقالة إلكترونية وتجارة الـ Q-Commerce في إفريقيا، نقلاً عن بيان.

وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ نحو 15 مليون دولار.

وأبيتيتو هي شركة تكنولوجيا ناشئة تأسست في عام 2020 متخصصة في توصيل الآلاف من منتجات البقالة ومنتجات الرعاية الشخصية والمنزلية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول وباستخدام متاجر سحابية في مصر.

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بينما طوّرت شركة لمّا خدمة Q-Commerce مماثلة في تونس والمغرب.

وتأسست لمة في عام 2021 من قبل ياسر الإسماعيلي الإدريسي، رائد الأعمال ومدير عام شركة كريم للنقل التشاركي سابقا في المغرب، والذي سينضم إلى شركة أبيتيتو كمدير تنفيذي للتوسع والنمو.

وتوصل مؤسسو كلا الشركتين الناشئتين إلى اتفاق لإنشاء كيان جديد واحد، يعمل باسم "Appetito" ومن المتوقع إغلاق هذه الصفقة بنهاية الربع الثالث من عام 2022.

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