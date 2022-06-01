أرامكو
أرامكو ترسي مشروعا بـ 145.3 مليون ريال على "جروب فايف"
لتصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة باستخدامات المياه
أعلنت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عن ترسية شركة أرامكو السعودية عليها مشروعا لتصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة باستخدامات المياه لمشروع (جلادي - بقيق) المملوك لشركة أرامكو السعودية.
وقالت شركة "جروب فايف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة المشروع تقدر بنحو 145.31 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
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وأضافت "جروب فايف"، أن المشروع حيوي ومهم لصالحها، وسيسهم بلا شك بتعزيز الناتج المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
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