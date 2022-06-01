جهاز الاستثمار العماني يزيد حصته في Crusoe الأميركية لأنظمة الطاقة
جهاز الاستثمار كان جزءاً من جولة تمويلية للشركة بقيمة 350 مليون دولار في أبريل
استحوذ جهاز الاستثمار العماني على حصة إضافية في شركة Crusoe Energy Systems الأميركية التي تساعد منتجي النفط على العمل بكفاءة أكبر وتحسين الأداء البيئي إلى جانب توظيف الغاز من عمليات الحرق للتعدين عن العملات المشفرة.
وكان جهاز الاستثمار العماني جزءا من جولة تمويلية بقيمة 350 مليون دولار في أبريل من دون الإفصاح عن حصته ضمن هذه الصفقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Crusoe Energy Systems، فتح مكتب في مسقط للمساعدة في نشر مولدات الطاقة ومعدات التعدين لالتقاط الغاز في مواقع الآبار.
من جانبه أفاد مدير أول الاستثمارات التقنية في جهاز الاستثمار العماني إسماعيل الحارثي، أن الحكومة العمانية استثمرت في Crusoe في أوائل العام الماضي ثم زادت تلك الحصة في جولة أبريل.
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