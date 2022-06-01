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مختبرات البرج تسعى لجمع 350 مليون دولار من طرحها الأولي بالسوق السعودية

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سوق السعودية

مختبرات البرج تسعى لجمع 350 مليون دولار من طرحها الأولي بالسوق السعودية

عملية الطرح المرتقب قد تكون خلال النصف الثاني من العام الجاري

دبي - العربية.نت

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عينت شركة مختبرات البرج، إي أف جي هيرمس، وGIB كابيتال لطرحها العام الأولي المنتظر في السوق السعودية، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أن تجمع سلسلة المختبرات الخاصة المدعومة من قبل شركة إنفستكورب حوالي 350 مليون دولار خلال عملية الطرح الذي قد يكون خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتأسست شركة مختبرات البرج عام 1998 في جدة وتوسعت لتصبح أكبر سلسلة من المختبرات الخاصة في الخليج.

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