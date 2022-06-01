"ردبيرد كابيتال بارتنرز" تشتري "إيه سي ميلان" مقابل 1.3 مليار دولار
سيحتفظ صندوق الاستثمار الأميركي Elliott Management بحصة أقلية
أعلنت شركة Redbird Capital Partners الأميركية رسميا اليوم شراء نادي AC Milan الإيطالي مقابل 1.3 مليار دولار.
وسيحتفظ صندوق الاستثمار الأميركي Elliott Management بحصة أقلية من النادي بعد إتمام الصفقة خلال الصيف المقبل.
يشار إلى أن شركة إنفستكورب البحرينية كانت قد انسحبت من مفاوضات شراء النادي الإيطالي، إلا أنها لا تزال مهتمة بقطاع النوادي الأوروبية عموما، بحسب ما أشار إليه رئيس مجلس الإدارة خلال جلسة أدارتها قناة "العربية" في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "إنفستكورب" تقوم بتوسيع الأصول تحت الإدارة من الولايات المتحدة إلى آسيا في محاولة لزيادتها إلى 100 مليار دولار من حوالي 40 مليار دولار حاليًا.
وكانت "إنفستكورب" قد سحبت إدراجها من بورصة البحرين العام الماضي بعد نحو أربعة عقود في خطوة تهدف لمنحها المرونة للتوسع بشكل أسرع.
وقد استحوذت مبادلة للاستثمار على حصة 20٪ في "إنفستكورب" في عام 2017.
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