"شاكر" توقع مذكرة تفاهم مع "بومباني" الإيطالية لإنشاء مصنع للأفران بالسعودية

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"، المتخصصة في استيراد وتصنيع وتوزيع أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة فوكس سبا دي رينزو بومباني "بومباني" الإيطالية، لإنشاء مصنع مشترك لتصنيع الأفران في السعودية.

وقالت شركة "شاكر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن موضوع المذكرة نص على التفاهم للوصول إلى اتفاق لتأسيس مصنع مشترك بين "شاكر" و"بومباني".

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وأضافت أن العمل بالمذكرة يبدأ اعتباراً من 25 مايو 2022 لمدة 12 شهراً.

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذا الإعلان في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان عن آخر المستجدات في هذا الصدد في الوقت المناسب.